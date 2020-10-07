Франция — Украина: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут

7 октября состоится товарищеский матч Франция — Украина. Начало — в 21:45 мск. Встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры дали прогноз и считают фаворитом хозяев: поставить на победу Франции в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех Украины оценён букмекерами коэффициентом 16.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.20.



Букмекеры считают, что матч Франция — Украина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36. Поставить на обе забьют можно за 2.60.



Ставки на пенальти принимаются за 2.95, а на удаление — за 10.0.

Франция — Украина. Прогноз: без шансов для Шевченко. Мбаппе и Погба выиграют на классе Украине придётся играть с действующим чемпионом мира без 12 футболистов основной обоймы.