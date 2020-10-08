Россия — Швеция: эксперты оценили шансы команды Черчесова на победу

8 октября состоится товарищеский матч Россия — Швеция. Начало — в 19:15 мск. В прямом эфире встречу покажут Первый канал и «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех Швеции оценён букмекерами коэффициентом 3.52. Ставки на ничью принимаются за 3.44.
Букмекеры считают, что матч Россия — Швеция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на обе забьют можно за 1.90.
Ставки на пенальти принимаются за 2.95, на удаление — за 10.0, а на гол в первые 15 минут — за 3.60.
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