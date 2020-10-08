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Грузия — Беларусь: прямая трансляция матча 8 октября, какой канал, прогнозы и ставки

Грузия — Беларусь: прямая трансляция матча 8 октября, какой канал, прогнозы и ставки
Ставки / Прогнозы 0

8 октября Грузия примет Беларусь в матче полуфинала квалификации Евро-2020, путь D. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Матч! Футбол 1».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу Грузии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех Беларуси оценён букмекерами коэффициентом 3.88. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.12.

Букмекеры считают, что матч плей-офф квалификации чемпионата Европы-2020 Грузия — Беларусь не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65.

Поставить на обе забьют можно за 2.20.

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