Грузия — Беларусь: прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2020 в Тбилиси

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 в Тбилиси Грузия — Беларусь.

Ставка: Грузия не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.88.

«Грузины во время основной квалификации попали в группу D, к Швейцарии, Дании, Ирландии и Гибралтару. За восемь туров получилось набрать всего лишь восемь баллов, что оказалось по итогу в два раза меньше, чем у датчан, финишировавших вторыми. Две победы логично пришлись на скромнейший Гибралтар, но зато стоит отметить, что на своём поле «крестоносцы» не пропустили ни от Ирландии (0:0), ни от Дании (0:0).



Теперь же сборная Грузии успела провести два поединка в Лиге наций в прошлом месяце. Первый на выезде с Эстонией, а второй дома с Северной Македонией. Получилось вполне неплохо. Эстонцев в первом туре Грузия обыграла с минимальным счётом, вполне заслуженно. А вот во втором туре грузины скатали ничью с македонцами (1:1). Северная Македония нанесла всего лишь два удара по воротам Грузии за всю игру, да ещё и осталась в меньшинстве на 64-й минуте. Хотя преимущество грузин и тут было подавляющим.



На данный момент сборная Грузии смотрится предпочтительнее. Мало того что она демонстрирует интересный футбол под руководством известного словака Владимира Вайсса, так ещё и будет играть на своём поле, пусть и без болельщиков. А в родных стенах она пропускает относительно редко.



Мы бы проверили комбинированную ставку 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.88. Ждать много голов не стоит. У Беларуси с результативностью большие проблемы, а грузинам хватит и одного-двух мячей. Цена ошибки высока, раскрываться раньше времени никто не рискнёт».