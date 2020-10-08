Россия — Швеция: прогноз и ставка на товарищеский матч 8 октября в Москве

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на товарищеский матч Россия — Швеция.

Ставка: победа России с нулевой форой за 1.72.

«Если смотреть непосредственно на подбор исполнителей, у гостей он никак не хуже, а скорее всего, даже лучше. Станислав Черчесов вновь не сможет рассчитывать на Александра Головина и Алексея Миранчука (травмы), чуть позже из-за повреждения выпал Фёдор Смолов. С последним рубежом у сборной России не всё ладно, а про центр обороны даже говорить нечего.



В сентябре команда пропустила три гола за 180 минут: один от сербов и два от венгров. На первый взгляд, хочется проверить ИТБ 1 гола Швеции за 2.02. Без Джикии центр обороны точно будет чудить, равнозначной замены нет. Вопрос только в том, насколько гостям нужна будет эта игра. Уже 11 октября им биться с Хорватией, это главный конкурент по борьбе за выживание (занявший четвёртое место в квартете Лиги наций понизится в классе).



Лишний риск травмы сейчас никому не нужен, да и дать дополнительный отдых лидерам не помешает. Состав довольно сыгранный, основной костяк не меняется. А вот у сборной России ситуация несколько отличается, это надо учитывать. Свои трибуны — раз, лишняя возможность сыграться — два. Потому будем отталкиваться от наших.



Центру обороны дополнительные 90 минут точно пригодятся, да и отсутствие Головина ломает привычное распределение ролей. В сентябре разобрались, теперь надо вспомнить наработанные связки. Черчесов не склонен к широкой ротации и работе на перспективу, для него главное — результат здесь и сейчас.



Потому ждём близкий к оптимальному состав, при котором изменения коснутся не более трёх-четырёх позиций. Разница в мотивации и поддержка болельщиков склоняют чашу весов на сторону хозяев. Грубо говоря, сборной России этот матч нужнее. Брать ли П1 за 2.34 — дело вкуса, а вот П1 с нулевой форой за 1.72 смотрится надёжно. Комбинированный вариант — 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.79. Ждём тут чего-то вроде 2:1 или 1:1».