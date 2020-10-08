Россия — Швеция: прогноз Георгия Черданцева на товарищеский матч

Популярный футбольный комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев сделал прогноз на товарищеский матч Россия — Швеция.



Ставка: 0:0 в 1-м тайме за 2.37.



«Сложный матч для разбора. Здесь можно брать все, что угодно, но кроме результатов с большим количеством голов. Все может тем или иным способом зайти. Линия устроена таким образом, что там также сложно найти подходящий коэффициент в матче, в котором более менее предварительно все понятно.



Обе команды играют три матча за неделю. Это, пожалуй, беспрецедентная история. В силу того, что эта встреча должна была пройти весной и была перенесена из-за коронавируса, матч должен был пройти в Швеции, но шведы согласились перенести игру в Москву, а еще и эта ситуация с коронавирусом и возобновляющейся инфекционной историей в Москве. Здесь как бы не до футбола. Понятно, что рейтинговые очки, которые влияют на жеребьевку на чемпионат мира, также могут повлиять на результат этого матча.



С другой стороны и та и другая команды играют подряд еще два матча, причем у шведов очень серьезные соперники — Хорватия и Португалия. Это будут матчи в Лиги Нации. Россия также начала здорово, с двух побед, поэтому, я думаю, что приоритет здесь очевиден.



В товарищеском по статусе матче, чтоб там Черчесов не говорил об отсутствии понятия товарищеского матча, обоим наставникам придется делить игроков на основных и не основных. Понятно, что одним составом нельзя сыграть три матча подряд, да что там, даже два матча нельзя сыграть. Так мы видели, что тренеры двух или трех игроков все равно меняют во втором матче. Здесь же будет три матча, поэтому тренерские штабы обеих сборных впервые сталкиваются с подобной ситуацией.



Посмотрим, как будет выстроен состав той и другой команды, что усложняет прогноз. Не знаю, в каких составах выйдут команды. Полагаю, что большинство игроков будут резервные. Тех, кого вызвали в нашей команде посмотреть и проверить, те и должны сыграть. Это, наверное, важнее тех 10 очков рейтинга, которые можно потерять или приобрести в зависимости от результата.



Короче говоря, как и следует из линии здесь напрашивается низовой матч, 0:0, без голов. Тем более что сборная Швеции — одна из самых низовых команд в Европе, которая мало пропускает и немного забивает. Можно придумать какие-то интриги, по типу Берг против Шунина, но не факт, что будет играть и тот и другой. Еще раз повторяю, с составами тут большие вопросы.



Прогноз делается вслепую, как и все, кто его делает на такие матчи, потому что очень много вопросов относительно задач, стратегии и состава команд на эту товарищескую игру. Тем не менее из линии я выбираю одну ставку, которая мне нравится. Я возьму и рискну поставить на счет первого тайма — 0:0 за 2,37. Думаю, что это хороший коэффициент. Все, что выше двойки, очень сложно найти в этой разнообразной линии. Учитывая обстоятельства, предваряющие этот матч, хороших коэффициентов, прямо скажем, мало. Рискну и возьму 0:0 в первом тайме. Думаю, что и весь матч может завершиться с таким счетом», — сказал Черданцев.

Россия — Швеция. Прогноз: очередной триумф Черчесова. Без новых лиц, зато с результатом Целый ряд талантливых игроков маринуется в молодёжной сборной, зато победы одерживаются исправно