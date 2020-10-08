Грузия — Беларусь: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации Евро-2020

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Грузия — Беларусь в квалификации Евро-2020.



Ставка: ТМ 2 за 1.89.



«И про этот матч пока нельзя сказать, что он точно будет сыгран. У нас каждый час что-то отменяется. Это квалификация Евро-2020, которая осталась от Лиги наций первого сезона. Это не товарищеский матч и не матч нового турнира. И те, и другие прекрасно понимают, что шанс исторический.



Сборная Белоруссии уж очень слабо выглядела в последнее время, просто катастрофически. К тому же многим точно не помогает, если вообще не мешает, политическая ситуация вокруг Белоруссии. Постоянно спортсмены тем или иным образом становятся участниками всего этого процесса. Все это мешает сконцентрироваться.



Я предвижу закрытый футбол. «Тотал меньше 2 мячей с расходом» представляется мне хорошим вариантом. Коэффициент — 1.89. Не исключаю счета 0:0 в основное время или чьей-то минимальной победы», — сказал Андронов.

Грузия — Беларусь. Прогноз: Кварацхелия отправит домой Мартыновича, Нехайчика и Лисаковича Белорусский футбол на спаде, а в Грузии не могли забить даже Дания с Ирландией.