Грузия — Беларусь: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации Евро-2020

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Грузия — Беларусь в квалификации Евро-2020.
Ставка: ТМ 2 за 1.89.
«И про этот матч пока нельзя сказать, что он точно будет сыгран. У нас каждый час что-то отменяется. Это квалификация Евро-2020, которая осталась от Лиги наций первого сезона. Это не товарищеский матч и не матч нового турнира. И те, и другие прекрасно понимают, что шанс исторический.
Сборная Белоруссии уж очень слабо выглядела в последнее время, просто катастрофически. К тому же многим точно не помогает, если вообще не мешает, политическая ситуация вокруг Белоруссии. Постоянно спортсмены тем или иным образом становятся участниками всего этого процесса. Все это мешает сконцентрироваться.
Я предвижу закрытый футбол. «Тотал меньше 2 мячей с расходом» представляется мне хорошим вариантом. Коэффициент — 1.89. Не исключаю счета 0:0 в основное время или чьей-то минимальной победы», — сказал Андронов.
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