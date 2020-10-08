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Россия — Швеция: прогноз Романа Павлюченко на товарищескую игру

Россия — Швеция: прогноз Романа Павлюченко на товарищескую игру
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Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Россия — Швеция.

Ставка: победа России за 2.30.

«Сборные России и Швеции постараются выявить сильнейшего 8 октября на «Арене ЦСКА». Помню игры этих команд в Лиге Наций, тогда была борьба на каждом участке поля.

Россияне выиграли последние поединки против достаточно неуступчивых и атакующих команд, да и на Чемпионат Европы смогли пробиться со второй позиции.

Мне кажется, сборная сможет одержать победу и сегодня за счет своего стадиона, даже несмотря на подозрительные тесты на короновирус. Конечно, соперник очень неудобный, однако и его обыгрывать получалось.

Шведы сильно обновили состав и не вызывали на сбор нескольких лидеров былых лет. Без них они уже проигрывали в Лиге Наций, так и не отличившись ни разу.

На мой взгляд, сейчас скандинавская дружина не является столь явной угрозой — в ближайшие годы команду ждет перестройка и высоких результатов ждать не стоит», — сказал Павлюченко.

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