Россия — Швеция: прогноз Романа Павлюченко на товарищескую игру

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Россия — Швеция.



Ставка: победа России за 2.30.



«Сборные России и Швеции постараются выявить сильнейшего 8 октября на «Арене ЦСКА». Помню игры этих команд в Лиге Наций, тогда была борьба на каждом участке поля.



Россияне выиграли последние поединки против достаточно неуступчивых и атакующих команд, да и на Чемпионат Европы смогли пробиться со второй позиции.



Мне кажется, сборная сможет одержать победу и сегодня за счет своего стадиона, даже несмотря на подозрительные тесты на короновирус. Конечно, соперник очень неудобный, однако и его обыгрывать получалось.



Шведы сильно обновили состав и не вызывали на сбор нескольких лидеров былых лет. Без них они уже проигрывали в Лиге Наций, так и не отличившись ни разу.



На мой взгляд, сейчас скандинавская дружина не является столь явной угрозой — в ближайшие годы команду ждет перестройка и высоких результатов ждать не стоит», — сказал Павлюченко.

Россия — Швеция. Прогноз: очередной триумф Черчесова. Без новых лиц, зато с результатом Целый ряд талантливых игроков маринуется в молодёжной сборной, зато победы одерживаются исправно