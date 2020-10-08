«Салават Юлаев» — «Сибирь»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Сибирь».



Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет за 1.55.



«Думаю, победят «юлаевцы». Они после поражения во втором «зелёном дерби». Злые, немного уставшие, но настроенные на дальнейшую борьбу. Тренеры хорошую встряску устроили явно после «Ак Барса». У хозяев есть не только мастерство, их вратарь сейчас в полном порядке, да и сама команда играет достаточно жёстко.



Сибиряки — довольно разбитной коллектив. Дома у них всё более-менее получается, чего не скажешь об их выездных поединках. Уфимцы настроены весьма и весьма серьёзно сейчас. Их бывший иностранный главный тренер приболел, и сейчас ими рулит Николай Цулыгин. Он уже работал с этой командой. Им всем вместе есть что доказывать.



Поставлю на общую итоговую победу хозяев льда с преимуществом в одну шайбу, будь то основное время, дополнительное либо же серия послематчевых бросков. Не суть важно — главное, что «юлаевцы» возьмут верх. Думаю, матч будет низовой, это моя вторая ставка. Вряд ли мы увидим более пяти заброшенных шайб», — сказал Кожевников.

«Салават Юлаев» — «Сибирь». Прогноз: Ларсен, Бирюков и Амиров порадуют зрителей в Уфе Уфимцы по-прежнему играют фактически вторым составом, но выглядят симпатично.