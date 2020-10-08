Россия – Швеция: ставка Кирилла Дементьева на товарищеский матч

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на товарищеский матч Россия – Швеция.



Ставка: победа Швеции с форой (0) за 2.17.



«Сборная Швеции – неудобный соперник для коллектива Станислава Черчесова. Скандинавы отличаются дисциплиной, жёсткостью и плотностью обороны. Мы уже играли с ними в Лиге наций, ничего хорошего из этого не вышло. Оба матча были незрелищными, а сборная России испытывала трудности при прохождении шведского центра поля и защиты. Эта встреча носит характер товарищеской, поэтому тяжело прогнозировать, как команды будут играть.



Мне кажется, расстановка сил в этой паре не слишком изменилась. Повторюсь, сборная Швеции – неудобный соперник для сборной России. Поэтому имеет смысл взять победу скандинавов, скажем, с форой (0). Россияне ввиду того, что играют дома, идут фаворитами, отсюда и очень приличный коэффициент на гостей», — сказал Дементьев.

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