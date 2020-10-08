Россия — Швеция: прогноз Виктора Гусева на товарищеский матч в Москве

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Россия — Швеция.



Ставка: ничья за 3.36.



«Сборная России готовится к официальным встречам с Венгрией и Турцией. Напомню, что в своей группе наша команда лидирует — мы выиграли у Сербии 3:1 и у Венгрии со счётом 3:2. Что касается шведов, то им предстоит сыграть с Хорватией и Португалией. Стартовые две игры сезона шведы проиграли — французам 0:1 и португальцам 0:2. Но надо заметить, что мы-то играем в дивизионе B, а шведы — в дивизионе А. В прошлом розыгрыше Лиги наций шведы выиграли свою группу и поднялись выше.



Поражения у Швеции были достойные — да, они не забили, но мало пропустили. С Португалией шведы играли в меньшинстве весь второй тайм. Так что сентябрьские матчи почти ни о чём не говорят. Скорее мы даже можем отметить, что Швеция конкурентоспособна в играх с топовыми соперниками.



Мы многих шведов знаем — пять футболистов из РПЛ вызваны в сборную. Это шведское трио «Краснодара» Берг, Классон, Ольссон, спартаковец Ларссон, защитник Старфельд из «Рубина».



В прошлом розыгрыше Лиги наций сборные России и Швеции играли в одной группе — 0:0 и поражение наших 0:1. Думаю, парни Черчесова постараются взять реванш. Но вообще, многое зависит от составов, ведь впереди более важные игры.



У шведов хорошая оборона, вязкая игра, я был не стал ставить на обилие голов. Плюс наша атакующая мощь ограничена — не будет из-за травмы Алексея Миранчука, не будет Головина, Смолова», — сказал Гусев.

Россия — Швеция. Прогноз: очередной триумф Черчесова. Без новых лиц, зато с результатом Целый ряд талантливых игроков маринуется в молодёжной сборной, зато победы одерживаются исправно