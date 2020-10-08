«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Локомотив».



Ставка: «Локомотив» забросит минимум 3 шайбы за 1.96.



«Спартак» сейчас ужасен. В последнем матче команда Олега Знарка получила 1:7 в Хельсинки. Красно-белые по пропущенным шайбам – самые плохие в Западной конференции (42), да и на Востоке хуже дела только у «Сибири» (46), «Торпедо» (44), «Нефтехимика» (44) и «Амура» (49). Так себе компания.



Всем понятно, что в «Спартаке» была эпидемия коронавируса. Но ведь она и в «Локомотиве» была. Однако теперь команда Андрея Скабелки привела себя в порядок и набрала нормальный ход по чемпионату. Хотя и выступает на 70% от своих возможностей.



В этом матче я бы поохотился за двумя кэфами, и они связаны с «Локомотивом». Во-первых, мне нравится коэффициент 1.95 на то, что «железнодорожники» в Москве пробьют тотал больше (2.5) – то есть забросят три и больше шайбы. Оборона «Спартака» безобразна, и мне кажется, это системный сбой.



Во-вторых, давайте поохотимся за победой «Локомотива» в основное время, за которую дают кэф 2.37. Вряд ли «Спартак» так легко оправится от морального удара, и эти 1:7, я думаю, выбили красно-белых из колеи. Но куда девать 2:7 от «Локомотива» в этом сезоне или 0:5 от московского «Динамо»? «Спартак» сейчас даже в зону плей-офф не входит на Западе, и эта команда в кризисе», — сказал Лысенков.

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