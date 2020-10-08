Россия — Швеция: прогноз Ильи Казакова на товарищеский матч 8 октября

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на товарищеский матч Россия — Швеция.



Ставка: победа России за 2.34.



«Здесь у нашей команды есть важное преимущество: мы никуда не летали, мы экономили силы, мы готовились в Новогорске. Для Станислава Черчесова это важная игра. Каждая победа улучшает наш рейтинг. Это выгодно отражается в процессе формирования корзин при жеребьевке турниров.



Также нам важно определиться с теми, кто не может сказать, что он на 100 процентов игрок основного состава. Впереди еще две игры Лиги наций с Венгрией и Турцией. В таком режиме футболистам играть, конечно, будет сложно.



Предположу, что обе команды забьют, потому что жду, что россияне сыграют в экспериментальном составе. Также жду победы команды Станислава Черчесова: и силы, и мотивация, и трибуны будут за хозяев», — сказал Казаков.