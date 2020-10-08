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Россия — Швеция: ставка Алексея Андронова на товарищеский матч в Москве

Россия — Швеция: ставка Алексея Андронова на товарищеский матч в Москве
Ставки / Прогнозы 0

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Россия — Швеция.

Ставка: обе забьют за 1.84.

«Ещё одна контрольная игра, как называет их Станислав Черчесов. Понятно, что в прошлый раз мы говорили о том, что сборная давно не собиралась. И собралась она в неясном до конца составе. В принципе не так много поменялось. Есть новички. Не исключаю, что против шведов кому-то из них дадут сыграть. Чуть больше заработав похвалы, чем критики, совсем уж от неё наша сборная не избавилась. Мне кажется, что в ближайших играх важно поискать улучшения и большей надёжности игры в обороне, потому что пропущенные российской командой мячи не очень удивляют.

Швеция — команда очень опытная, с поставленной игрой, которая давно не меняется. Эта команда очень точно знает, что ей надо делать на футбольном поле. Думаю, что у шведов есть шансы забить гол. Выберу ставку «обе забьют», — сказал Андронов.

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