Россия — Швеция: прогноз Егора Титова на контрольный матч в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Россия — Швеция.



Ставка: обе забьют — нет за 1.95.



«Контрольный матч сборной России перед играми в Лиге наций. Эту встречу можно вполне воспринимать как настоящий эксперимент. Уверен, что не всех основных игроков задействует Черчесов. Но при этом важно отработать какие-то вещи, которые больше всего беспокоят. По последним встречам это, конечно, игра в обороне. Очень много пропускаем, хотя того же Шунина не обвинишь, он и выручал. Но много моментов у наших ворот. Где-то защита привозит, где-то переход из атаки в оборону вызывает вопросы.



Думаю, что-то новое постарается придумать Черчесов в плане оборонительных действий.



Со шведами мы не так уж редко играем в последние годы. Были в квалификации Евро-2016. Тогда сыграли 1:1 в Стокгольме, а в Москве победили 1:0. В Лиге наций прошлой дома была ничья 0:0, на выезде уступили 0:2. Мало мячей забивается в этом противостоянии. И обычно хотя бы одна команда не забивает. Думаю, и сейчас стоит поставить на «обе забьют — нет». Сборная России должна сконцентрироваться на обороне, это пригодится в будущих встречах», — сказал Титов.

Россия — Швеция. Прогноз: очередной триумф Черчесова. Без новых лиц, зато с результатом Целый ряд талантливых игроков маринуется в молодёжной сборной, зато победы одерживаются исправно