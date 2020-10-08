Россия — Швеция: прогноз Эльвина Керимова на контрольную игру 8 октября

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на товарищеский матч Россия — Швеция.



Ставка: обе забьют за 1.80.



«Сборная России готовится к 3 домашним матчам: с Турцией и Венгрией в рамках Лиги Наций и к товарищескому поединку со Швецией. Со шведами команда Черчесова играла в прошлом розыгрыше — тогда оба матча получились низовыми (0-0 и 0-2).



В нынешнем розыгрыше ЛН шведы играют в дивизионе А с топовыми соперниками. В первом туре обидно проиграли Франции, а во втором по делу – Португалии.



Наша сборная в дивизионе В стартовала уверенно — с побед над Сербией и Венгрией. В обоих матчах команда Черчесова играла результативно и забила по 3 мяча.



В предстоящей встрече Черчесов наверняка будет экспериментировать с составом. Шведы тоже будут рассматривать этот матч как возможность подготовиться к официальным играм.



Я жду результативной игры, в которой обе команды постараются поработать над позиционным нападением. И наши, и шведы любят контратаковать и разыгрывать стандарты. А вот с позиционной атакой у обеих команд все сложно. Но забьют в этом матче, я думаю, обе команды. Мой прогноз – обе забьют за 1.80», — сказал Керимов.

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