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Болгария – Венгрия: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации Евро-2021

Болгария – Венгрия: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации Евро-2021
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч первого раунда квалификации Евро-2021 Болгария – Венгрия.

Ставка: проход Венгрии за 1.62.

«Сборная Болгарии производила удручающее впечатление последние пару лет. Единственная победа, одержанная ими с октября 2018 года, состоялась в ноябре 2019-го в ничего не решавшем с турнирной точки зрения домашнем матче с Чехией. Период безвременья у болгар, одним словом. В последних семи матчах они, например, забили всего один мяч, а в прошлой игре с Уэльсом не смогли нанести ни одного удара в створ.

Венгры кажутся командой посерьёзнее и поинтереснее. Да, они проигрывали три мяча в ходе недавней встречи со сборной России, но собрались, отыграли два и вполне могли и спасти игру. Ну а чуть ранее мадьяры на выезде переиграли турок, причём сделали это не только по счёту, но и по игре.

Думаю, у команды Марко Росси шансы на выход в финал будут выше. Вполне возможно, они решат задачу в основное время, но даже если дело дойдёт до серии пенальти, у них должно быть преимущество в ней», — сказал Петросьян.

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