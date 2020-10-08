Болгария – Венгрия: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации Евро-2021

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч первого раунда квалификации Евро-2021 Болгария – Венгрия.
Ставка: проход Венгрии за 1.62.
«Сборная Болгарии производила удручающее впечатление последние пару лет. Единственная победа, одержанная ими с октября 2018 года, состоялась в ноябре 2019-го в ничего не решавшем с турнирной точки зрения домашнем матче с Чехией. Период безвременья у болгар, одним словом. В последних семи матчах они, например, забили всего один мяч, а в прошлой игре с Уэльсом не смогли нанести ни одного удара в створ.
Венгры кажутся командой посерьёзнее и поинтереснее. Да, они проигрывали три мяча в ходе недавней встречи со сборной России, но собрались, отыграли два и вполне могли и спасти игру. Ну а чуть ранее мадьяры на выезде переиграли турок, причём сделали это не только по счёту, но и по игре.
Думаю, у команды Марко Росси шансы на выход в финал будут выше. Вполне возможно, они решат задачу в основное время, но даже если дело дойдёт до серии пенальти, у них должно быть преимущество в ней», — сказал Петросьян.
- 8 октября 2020
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:26
-
17:19
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 7 октября 2020
-
20:45