Босния и Герцеговина — Сев. Ирландия: прогноз Артура Петросьяна на матч отбора Евро-2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч первого раунда квалификации Евро-2020 Босния и Герцеговина – Северная Ирландия.



Ставка: победа Боснии за 1.93.



«В этой паре хозяева, кажется, превосходят гостей в каждом из компонентов и должны взять верх.



У боснийцев команда быстрее и тактически разнообразнее, а уровень её игроков явно превосходит уровень соперников. В сентябре они, например, сыграли на выезде вничью с Италией, причём имели чуть ли не больше моментов, чем хозяева. Через три дня, правда, было поражение от Польши, но там не играл Пьянич, а Джеко вышел только на последние полчаса.



У североирландцев последняя победа в официальном матче была добыта аж в июне 2019 года над Беларусью. С тех пор – ничего. В прошлом месяце она, например, по всем статьям была разгромлена Норвегией в родных стенах – 1:5.



В общем, думаю, команда, которая по своему уровню не дотягивает даже до Чемпионшипа, вряд ли устоит перед рвущимися на Евро куда более мастеровитыми боснийцами», — сказал Петросьян.