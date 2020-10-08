Босния и Герцеговина — Сев. Ирландия: прогноз Артура Петросьяна на матч отбора Евро-2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч первого раунда квалификации Евро-2020 Босния и Герцеговина – Северная Ирландия.
Ставка: победа Боснии за 1.93.
«В этой паре хозяева, кажется, превосходят гостей в каждом из компонентов и должны взять верх.
У боснийцев команда быстрее и тактически разнообразнее, а уровень её игроков явно превосходит уровень соперников. В сентябре они, например, сыграли на выезде вничью с Италией, причём имели чуть ли не больше моментов, чем хозяева. Через три дня, правда, было поражение от Польши, но там не играл Пьянич, а Джеко вышел только на последние полчаса.
У североирландцев последняя победа в официальном матче была добыта аж в июне 2019 года над Беларусью. С тех пор – ничего. В прошлом месяце она, например, по всем статьям была разгромлена Норвегией в родных стенах – 1:5.
В общем, думаю, команда, которая по своему уровню не дотягивает даже до Чемпионшипа, вряд ли устоит перед рвущимися на Евро куда более мастеровитыми боснийцами», — сказал Петросьян.
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