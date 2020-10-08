Грузия — Беларусь: ставка Отара Кушанашвили на матч отбора Евро-2020

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч отбора Евро-2020 Грузия — Беларусь.



Ставка: победа Беларуси за 3.76.



«Здравствуйте. Давайте-ка сделаем прогноз на матч Грузия — Беларусь. Что же мне делать с этим прогнозом, учитывая, что я вырос в те времена, когда Грузия добивалась побед очень простым способом — подкупала всех участников этого фарса. Заходили в судейскую — «общались» с арбитрами.



Да не даст мне сорвать Ловчев, друг Тины Канделаки, в советские времена прогноз был бы простым — Грузия — Беларусь, 32:0. Но теперь другие времена: грузины делают вид, что их тренирует словацкий тренер Вайсс, он делает вид, что он их тренирует. Они делают вид, что доходят до стадии 68/411, выиграв у команды Гвинеи с помощью устранения детородного пестика капитана Гвинеи, а потом победили по пенальти 44:43.



Беларусь умеет играть в футбол. Я никогда не забуду знакомство с Александром Глебом. Он — футболист мирового уровня, но здесь даже не это важно. Дело в том, что у Беларуси очень мало поводов для улыбок, мало поводов для праздника. Не думаю, что футбол в стране имеет такой статус. Мы же живём в период изоляции, когда вторая волна нам грозит снова. Мы же любовались белорусским футболом в марте-апреле.



Сейчас при вас я совершу непоправимое для грузинского самолюбия и поставлю на белорусов с коэффициентом. Не знаю, зачем я это делаю.



Из соображений патриотизма мне было бы легко сказать, что Грузия выиграет. Шутки шутками, но мы сильнее и техничнее белорусов. Но пусть простит меня Григорий Лепс, стесняющийся своей фамилии Лепсадзе, я поставлю на Беларусь. Отдаю эту победу. Лишь бы вам было хорошо, дорогие белорусы», — сказал Кушанашвили.

Грузия — Беларусь. Прогноз: Кварацхелия отправит домой Мартыновича, Нехайчика и Лисаковича Белорусский футбол на спаде, а в Грузии не могли забить даже Дания с Ирландией.