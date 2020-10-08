Россия — Швеция: прогноз Александра Мостового на товарищескую игру в Москве

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на товарищеский матч Россия — Швеция.



Ставка: победа России за 2.36.



«В Москве пройдёт долгожданный поединок, который должен был состояться ещё в конце марта. Сборная Швеции сыграет против России.



Так вышло, что этот матч пройдёт перед двумя важнейшими для гостей выездными дуэлями с Хорватией и Португалией в рамках Лиги наций. В этой контрольной игре шведы постараются заиграть ближайший резерв и игроков, которым пока дают очень мало времени в основе, что может сыграть злую шутку с недооценкой состава, ведь часто новички ни в чём не уступают игрокам основы.



Сборная России имеет преимущество своего поля, и даже проблемы с составом вряд ли помешают подопечным Станислава Черчесова добыть победу. Настораживает один факт – Гильерме и Джикия попали в изоляцию, что может иметь цепную реакцию, но будем надеяться на лучшее.



Ожидаю успеха мотивированной сборной России перед своими поклонниками и мести за поражение в последней очной встрече с жёлто-синими», — сказал Мостовой.

Россия — Швеция. Прогноз: очередной триумф Черчесова. Без новых лиц, зато с результатом Целый ряд талантливых игроков маринуется в молодёжной сборной, зато победы одерживаются исправно