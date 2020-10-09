Джокович – Циципас: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/2 финала «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович – Стефанос Циципас в 1/2 финала «Ролан Гаррос».



Ставка: Циципас выиграет минимум 2 сета за 2.26.



«Новак Джокович со Стефаносом Циципасом в следующем круге. Ох, Стефанос, насколько он вариативно смог сыграть против Рублева! Немножко не хватило Андрея на первый сет, а потом уже было видно, что он сбавил обороты. Лично мне очень понравилась вариативность Циципаса. Настолько он медленно начинал этот турнир, что казалось, что вот-вот проиграет, уступал по счету в первом круге 0:2. Сейчас вроде бы выглядит хорошо.



Что по Новаку Джоковичу? Джокович выиграл у Карено Бусы в четырех сетах, но была какая-то проблема с шеей у него. Если вы помните, то на US Open тоже жаловался Новак на то, что болит у него шея, руку он разминал, ровно так же, как и в последнем матче. Буста хоть и сказал, что Джокович всегда берет медицинский перерыв, когда проигрывает по счету, но все-таки было видно, что не совсем комфортно играть Новаку Джоковичу. Я думаю, что будут у него сложности и в матче против Циципаса. В интервью он сказал, что два физиотерапевта ему мяли шею и плечи, чтобы привести его в форму. Может быть, что это уловка для соперников, но все-таки я думаю, что два сета сможет выиграть Циципас, с учетом того, что не в оптимальных кондициях находится Джокович», — сказала Чакветадзе.

Новак Джокович — Стефанос Циципас. Прогноз: реальный шанс на сенсацию для обидчика Рублёва Ноле накануне испытывал боли в шее и плече, а на восстановление был всего один день.