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«Автомобилист» — «Металлург» Мг: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

«Автомобилист» — «Металлург» Мг: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ
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Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» Мг.

Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 1.57.

«Обе команды в этом сезоне играют здорово, но я ставлю на Екатеринбург, потому что он находится в лучшей форме. «Автомобилист» к тому же играет на своей домашней площадке, и это ещё один фактор в пользу хозяев. Думаю, что они продолжат победную серию, которая насчитывает сейчас три матча.

Конечно, в целом команды примерно равные и являются одними из фаворитов Восточной конференции в этом сезоне. Правда, это не главные фавориты, у них есть серьёзные соперники, но всё равно и Екатеринбург, и Магнитогорск будут бороться за высокие места.

Недавно команды уже играли между собой в Магнитогорске, и тогда победу одержали гости со счётом 3:2. Я сейчас жду примерно такого же результата. В игре будет заброшено где-то 5-6 шайб, так как команды могут хорошо проявить себя в атаке, но я поставлю всё-таки на победу «Автомобилиста». Игра будет для него непростой, но он победит», — сказал Вуйтек.

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Букмекеры совсем не верят в магнитогорцев, хотя они не столь плохи.
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