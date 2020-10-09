Шварцман — Надаль: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/2 финала «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Диего Шварцман — Рафаэль Надаль в полуфинале «Ролан Гаррос».



Ставка: минимум 4 сета в матче за 1.99.



«Мужской матч. Рафаэль Надаль сыграет с Диего Шварцманом. Напомню, что Шварцман потратил пять часов, чтобы обыграть принца грунта Доминика Тима. С принцем разобрались, а теперь остался король грунта. Кстати, этот король несколько недель назад проигрывал Шварцману.



Соперники встречались на турнире в Риме, и тогда победил Шварцман. Надаль сам признался, что он сыграл недостаточно активно, так что, скорее всего, он будет стараться рисковать.



Надо признать, что сейчас Шварцман играет великолепно. Всё у него получается. Он великолепно чувствует корт, понимает, куда надо играть. Правда, могут быть вопросы по его физическому состоянию. Пять часов игры могут сказаться на его самочувствии. Но не стоит забывать, что он из Аргентины, а там тренируются и по шесть часов, поэтому, скорее всего, он неплохо будет готов.



Ставки в этом матче очень высоки. Фаворитом, конечно же, идет Рафа, но мне кажется, что оба точно выиграют как минимум по сету. Всё-таки Шварцман набрал приличную форму, а Надаль может и занервничать», — сказала Чакветадзе.

Диего Шварцман — Рафаэль Надаль. Прогноз: вот и сказке конец. Король грунта выйдет в финал Шварцман впервые дошёл до полуфинала ТБШ, но Надаль не забыл поражение в Риме.