СКА – «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 СКА – «Сочи».
Ставка: победа СКА минимум в 3 шайбы за 2.15.
«У СКА в последнее время снова всё пошло наперекосяк. В столице братского Казахстана «армейцы» выцыганили только одно очко, а потом и вовсе проиграли дома «Магнитке». У сочинцев всё ещё хуже, но они хотя бы последний матч выиграли, но у этакого «Куньлуня» Западной конференции – рижского «Динамо».
Но самое главное заключается в том, что СКА даже при всех своих текущих проблемах, которые неизвестно когда разрешатся и разрешатся ли вообще, занимает в своём дивизионе первое место и, соответственно, второе в Западной конференции. А «Сочи» даже после победы над рижанами находится на предпоследнем месте. После того как из Западной конференции силовым способом убрали на Восток нижегородское «Торпедо», на Западе стало труднее не попасть в плей-офф, нежели туда попасть. Так вот, «Сочи» туда не попадает. А если надумает попадать, то ему ещё придётся не только выдавливать оттуда либо «Витязь», либо «Северсталь», но и обходить «Спартак». Задача для нынешней команды на грани невыполнимой.
В общем, ничто не мешает питерцам на родном льду взять очередные и плановые два очка. Нет, конечно, случиться может всякое, но не до такой же степени? Понятно, что нештатный фарм-клуб по идее не должен кусать руку кормящую, но правило это в регулярном чемпионате распространяется далеко не всегда и не на всех. И, скажем, в том же Татарстане частенько работает с точностью до наоборот. Поэтому на взаимоотношения «братьев», пусть и не родных, а сводных до седьмой воды на киселе, это в расчёт брать точно не стоит. СКА выиграл у южан пять последних официальных «междусобойчиков», и ничего не должно им помешать продлить эту славную серию до шести побед.
СКА победит, убедительно, в основное время и с преимуществом не менее чем в три шайбы», — сказал Лебедев.
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