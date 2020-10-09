Россия — Швеция, 08.10.2020: как сыграли, какой счёт, какие прогнозы и ставки зашли

В товарищеском матче сборная России принимала национальную команду Швеции. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 21-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Швеции Александер Исак, забив с передачи Себастьяна Ларссона. Во втором тайме, на 72-й минуте, игрок сборной Швеции Маттиас Юханссон отправил второй мяч в ворота российской национальной команды после передачи полузащитника Кристоффера Олссона. В компенсированное время встречи отставание сократил форвард «Спартака» Александр Соболев.



Букмекеры считали сборную России фаворитом. На победу команды Станислава Черчесова давали 2.34, на ничью — 3.44, на Швецию — 3.52. Со ставки в 1000 рублей можно было заработать 3520 рублей.



Коэффициент на обе забьют составлял 1.90, а на тотал больше 2.5 мяча — 2.19. С 1000 рублей можно было выиграть 2190 рублей.