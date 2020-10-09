Диего Шварцман — Рафаэль Надаль: прогноз и ставка на матч полуфинала «Ролан Гаррос»-2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч «Ролан Гаррос» Диего Шварцман — Рафаэль Надаль.

Ставка: победа Надаля в трёх сетах за 1.98.

«Шварцман впервые в карьере дошёл до полуфинала ТБШ. Говоря о нём, постоянно выделяют рост. По меркам тенниса он действительно крайне скромный, всего 170 см. Зато непосредственно с техническим оснащением нет ни малейших проблем. Плюс потрясающее движение и агрессивный теннис.



Слабых мест у аргентинца нет, это действительно очень разносторонний спортсмен. Всё бы ничего, да только в соперниках сам Рафаэль Надаль. В Гамбурге он разогревался, зато сейчас привычно сметает всё на своём пути. Ни одного проигранного сета на РГ, причём реальное сопротивление оказал только юный Янник Синнер.



Итальянец продержался полторы партии и даже дошёл до тай-брейка, а дальше расклеился. Рафа уложился в три часа, то есть никаких проблем со свежестью быть не должно. Сентябрьское поражение от Шварцмана только добавит концентрации и мотивации. До встречи в Гамбурге Надаль забрал все девять очных поединков, отдав в них всего два сета.



В общем, всё говорит о том, что сказке придёт конец. Мощной подачи у Шварцмана по понятным причинам нет (всего четыре эйса за четыре предыдущих матча в Париже), а это значит, что свои брейк-пойнты Надаль в любом случае найдёт. В трёх прошлых раундах Рафаэль совершал максимум одну двойную ошибку, никаких подарков он не предоставит.



Новые мячи и непростая погода его, видимо, не смущают. Потому предпосылок для сенсации не видно. Диего уже добился грандиозного успеха, он будет раскован. И всё же разница в классе кажется чрезмерной. Мы бы выбирали между П2 в трёх сетах за 1.98 и П2 с форой (-6.5 гейма) за 1.63. На наш взгляд, аутсайдер в лучшем случае зацепит одну партию».