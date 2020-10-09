Новак Джокович — Стефанос Циципас: прогноз и ставка на матч полуфинала «Ролан Гаррос»

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Стефанос Циципас.

Ставка: тотал больше 36.5 гейма за 1.80.

«Накануне Джокович показывал далеко не лучший теннис по своим меркам. Для победы в четырёх сетах над испанцем этого хватило, управился за три с небольшим часа. Однако Ноле признался, что в дебюте испытывал боли в шее и плече. Это бросалось в глаза ещё по ходу трансляции. Потом разбегался, но до полуфинала будет только один выходной, то есть дискомфорт наверняка останется.



На решающих стадиях в Риме у серба также имелись проблемы. А ведь соперник на этот раз куда опаснее. Стефанос Циципас чуть не вылетел в первом круге (не имел времени на отдых после финала в Гамбурге), зато дальше набрал страшный ход. Четыре победы в трёх сетах подряд — над Пабло Куэвасом, Аляжем Бедене, Григором Димитровым и Андреем Рублёвым. Как видно, уровень оппозиции был вполне хорош.



С россиянином получилось разобраться за два часа, тот не смог долго поддерживать высокий темп. Сказывалась усталость (всё тот же финал в Гамбурге, в котором Рублёв обыграл как раз Циципаса). А вот Стефанос приятно порадовал: физическая готовность у него в полнейшем порядке, проблемы с психологией стали проявляться гораздо реже. А с мощью и техникой всё и так было хорошо.



В общем, 22-летний теннисист должен иметь преимущество в свежести. Подача у него мощная, статистика очных встреч равная (3-3), то есть Циципас в случае близости победы вряд ли испугается. Джокович, конечно, фаворит, но тут всё упирается в его физическое состояние. Думается, борьбу грек точно навяжет.



Мы бы выбирали между тоталом больше 36.5 гейма за 1.80 и П2 с форой (+5.5 гейма) за 1.83. Вариант попроще — тотал больше 3.5 сета, на него дают 1.64. Стефанос прекрасно знает о проблемах Ноле со здоровьем, что должно добавить ему психологической устойчивости. Шанс может появиться в любой момент, важно не опускать руки».