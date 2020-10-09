Россия U21 — Эстония U21: прямая трансляция матча 09.10, какой канал, прогнозы и ставки
9 октября состоится матч квалификации на молодёжный чемпионат Европы — 2021 Россия — Эстония. Начало — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.05. Успех Эстонии оценён букмекерами коэффициентом 35.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 12.0.
Букмекеры считают, что матч Россия U21 — Эстония U21 получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.40. Поставить на обе забьют можно за 2.65.
Ставки на пенальти принимаются за 2.75, а на удаление — за 3.80. Гол в первые 15 минут идёт за 2.08.
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Сборной России для попадания на Евро-2021 достаточно победить две худшие команды группы.
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