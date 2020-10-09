Россия — Эстония: прогноз и ставка на матч квалификации молодёжного чемпионата Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч квалификации на молодёжный чемпионат Европы — 2021 Россия — Эстония. Начало — в 18:00 мск

Ставка: победа России с форой (-3.5) за 2.55.

«Сборная Польши вышла на первое место в отборочной группе по потерянным очкам, однако календарь у неё гораздо тяжелее: впереди Сербия и Болгария (а также Латвия в ноябре), тогда как у россиян остались только Эстония и Латвия, а это аутсайдеры группы.



Ну и самое главное. На Евро-2021 попадут не только девять победителей групп, но и пять лучших коллектив из числа финишировавших вторыми. А показатели у подопечных Михаила Галактионова на данный момент замечательные. Строго говоря, победы над двумя худшими сборными гарантируют попадание в финальную часть.



Разница в исполнительском мастерстве столь велика, что вероятность оплошности кажется минимальной. Скажем, на выезде сборная России без каких-либо хлопот разгромила оппонента со счётом 5:0. 20:5 по ударам, 10:2 по попаданиям в створ, 13:1 по угловым — даже по статистике видно, что преимущество оказалось подавляющим. На своём поле должно пойти не хуже, благо что болельщиков на трибуны пустят (вход будет бесплатным).



От сборной Польши эстонцы также потерпели два разгромных поражения, оба — всухую. 0:4 в гостях и 0:6 дома. Все четыре очка в отборочном цикле набраны с Латвией (2:1 и 1:1), в остальных случаях команда неизменно проигрывала как минимум в четыре мяча. 0:4 с Болгарией и 0:6 с Сербией.



Потому не видим смысла мудрить. Состав у сборной России отличный: Сафонов, Чалов, Евгеньев, Круговой, Марадишвили, Маслов, Кучаев, Макеев, Уткин, Лесовой, Шапи, Макаров — все они готовы играть. Провал с поляками только добавит мотивации и концентрации, так что гостей ждут долгие 90 минут.



Вопрос только в том, сколько именно забьют подопечные Михаила Галактионова. П1 всухую с форой (-3) смотрится довольно надёжно, пока Эстония не пропускала от крепких соперников меньше четырёх и ни разу им не забила. Пожалуй, есть даже смысл рассмотреть П1 с форой (-3.5) за 2.55».