Украина — Германия: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги наций УЕФА

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2020/2021 Украина — Германия.

Ставка: обе забьют за 2.18.

«У сборной Украины очень тяжелая кадровая ситуация. О чем говорить, если на товарищеский матч с французами пришлось заявить 45-летнего Шовковского. Результат — 1:7 с чемпионами мира. Германия, конечно, сейчас не в том состоянии, чтобы кого-то громить. Правда, с турками (3:3) играл второй состав. А вот с Украиной, скорее всего, будет больше основных игроков, прежде всего из мюнхенской «Баварии». Предположить позитивный исход для хозяев сложно.



Но не стоит забывать, оборона у Германии довольно средняя, даже в основном составе. К тому же не факт, что немцы будут играть закрыто. Думаю, они постараются забрать мяч и контролировать ход встречи. Предлагаю ставку — «обе забьют». За это очень хорошо платят – больше двойки. Почти уверен, что Германия сейчас пропустит от любого серьёзного противника».