Украина — Германия: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги наций УЕФА

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч группового этапа Лиги наций УЕФА Украина — Германия.
Ставка: победа Германии с форой (-1) за 1.40.
«У сборной Украины куча проблем. 14 игроков основного состава выбыли, приходится играть в экспериментальном сочетании игроков. Это сказывается на результатах. Разгром — 1:7 в матче с Францией. 0:4 — с Испанией тоже говорит о том, что сборная Украины пока присматривается к себе, хотя планировалось, что будет одним из открытий чемпионата Европы через год.
Ну а сборная Германии тоже пока не знает, что собой представляет на самом деле. Чемпионат мира очень многое изменил. Сейчас Йоахим Лёв пробует очень много игроков, включая футболистов, которые даже не проходят в основной состав в клубах, таких как Нико Шульц. Лотар Маттеус по этому поводу заявил, что вообще не понимает, почему Шульц приглашается в сборную Германии. Когда он видит, как Нико выходит на поле, сразу хочет выключить телевизор.
Сборная Германии в очередной раз не смогла выиграть и вообще ни разу не выигрывала в этом календарном году. Это большая проблема, но она все равно сильнее команды Украины. Мне кажется, она выиграет с форой (-1). Когда-то же немцы должны победить».
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