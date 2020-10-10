«Салават Юлаев» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Салават Юлаев» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.13.

«После достаточно однозначного, почти в одну калитку поражения в Казани «Салават» всё-таки умучил дома «Сибирь». Ту самую «Сибирь», которая в зоне плей-офф Восточной конференции находится в основном одной ногой и никак не может поставить там вторую. Причём домучить новосибирцев удалось лишь в серии послематчевых буллитов, а весь матч уфимцам, на глазах своей публики, пришлось отыгрываться. И теперь такой «Салават», повторюсь, сперва перееханный в гостях «Ак Барсом», а затем едва отползший дома от «Сибири», принимает дома ЦСКА, который уже забыл, когда в последний раз терял очки. И со свистом и широкой амплитудой имеет весь чемпионат КХЛ, даже пропустив два матча. И, сопоставив таких хозяев и таких гостей, кто-то может в чём-то усомниться? Кто-то может углядеть какие-то хозяйские шансы? Кто-то всерьёз рассчитывает на то, что «Салават» ужо покажет этим «коням»? Вы серьёзно?



Нет, если у вас, конечно, есть шальные или лишние деньги и неукротимое желание от них срочно избавиться, то никто не может вам помешать выбросить их на ветер, поставив на «Салават» с молодецким криком: «Да наплевать!». Всем остальным, на мой взгляд, предельно ясно, что уфимцы будут перед своей публикой извозжены лицом по льду и из противостояния с лидером и действующим чемпионом получат только от мёртвого осла уши, и всё.



Поэтому не будем наивными чукотскими девушками. Понятно, что на просто победу ЦСКА в Уфе коэффициенты у всех букмекеров будут маленькими, как туберкулезные палочки. Но по-другому и быть не может. Потому что ЦСКА победит, в основное время и с преимуществом минимум в две шайбы».