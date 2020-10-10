«Нефтехимик» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Нефтехимик» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Нефтехимика» за 2.74.

«Когда-то давным-давно, в начале века, когда еще не было никакой Континентальной лиги, а была Суперлига, и в плей-офф выходило всего восемь команд, ближе к концу регулярного чемпионата стала складываться ситуация, при которой «Нефтехимик», ведомый на тот момент Владимиром Крикуновым, выходил в четвертьфинале на «Ак Барс», которым тогда руководил покойный ныне Юрий Моисеев (царствие ему небесное!). Впервые две команды из одной республики могли сойтись в плей-офф (скажу сразу: тогда не сошлись), и сама возможность этого считалась настолько грандиозным событием, что меня откомандировали, в Казань, куда руководством республики специально был высвистан Крикунов. Представляете масштаб? Это сейчас «Ак Барс» встречается в плей-офф с «Нефтехимиком» через два сезона на третий, а тогда…



Кстати, Крикунов тогда, хоть и в очень завуалированной форме и не под запись, но все равно предельно четко разъяснил места «Ак Барса» и «Нефтехимика» в республиканской иерархии. Сейчас, за давностью лет, точно цитировать не возьмусь, но смысл был таков, что если поступит команда из Казани, а у «Ак Барса» дело не пойдет, то «Нефтехимику» придется самому забивать себе, чтобы не дай Бог…



С тех пор утекло много воды, но Владимир Крикунов до сих пор в профессии, да и взаимоотношениях республиканских команд мало что поменялось. Сформулировать это кратко можно так: в регулярном чемпионате «Нефтехимик» может вытворять с «Ак Барсом» все, что угодно, а для того, чтобы лучше вытворялось, на домашние матчи ставятся повышенные премиальные (иногда даже очень сильно повышенные). Но в плей-офф у «Нефтехимика» нет иной судьбы, кроме как слиться «Ак Барсу» в четырех матчах так, что главная команда республики, не дай Боже, не вспотела, про травмированных даже говорить не станем.



Сейчас у нас регулярный сезон. Если все по-прежнему, то «Нефтехимик» выйдет на игру заряженным, причем, возможно, и сверх меры. «Ак Барсу», конечно, надо отвоевывать назад первое место, которое он отдал после трех подряд поражений. Но лучше начать это делать со следующего тура. А пока пусть «Нефтехимик» честно заработает повышение премиальные, то есть выиграет в суровой борьбе настоящих мужчин, причем в основное время».