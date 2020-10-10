«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Ярославле

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Динамо» Москва.
Ставка: ничья за 4.20
«Локомотив» медленно, но уверенно карабкается по турнирной таблице. Возможно, кому-то покажется, что слишком медленно и не слишком уверенно, и с этим трудно будет поспорить. Особенно после московского матча со «Спартаком», которого ярославцы гнули, гнули, но на второе очко нагнули только в овертайме. И сразу же возник вопрос: если железнодорожникам с такими муками далась победа в матче с командой, все дальше отваливающейся от зоны плей-офф (хоть это на Западе чрезвычайно трудно), то что будет в матче с командой, которая в этой самой зоне сидит крепко, да еще в верхней ее части?
Опять-таки нельзя забывать, что соперники в текущем сезоне уже встречались. Правда, в тот момент налицо был совсем другой «Локомотив» и не совсем нынешнее «Динамо». Ярославцы тогда выиграли в Москве, но нельзя сказать, что та победа далась им легко.
Таким образом, несмотря на то что с бело-голубыми железнодорожники играют в родным стенах и при родных болельщиках, вряд ли их можно будет считать фаворитами матча. Впрочем, и аутсайдерами считать тоже никак невозможно. То есть, мы имеем матч равных соперников, который скорее всего завершится в основное время вничью. Вряд ли будет заброшено много шайб, зато будет выпито много крови и истрепано еще больше нервов. А потом уже начнется чистое везенье. У кого-то оно будет, у кого-то наоборот. Надеюсь, что повезет все-таки хозяевам.
Вот у нас получилась победа «Локомотива» за пределами основного времени".
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