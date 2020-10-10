Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Украина — Германия: прогноз Ровшана Аскерова на матч Лиги наций

Украина — Германия: прогноз Ровшана Аскерова на матч Лиги наций
Ставки / Прогнозы 0

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Украина — Германия.

Ставка: победа Германии с форой (-1.5) за 1.82, гол Вернера за 1.62.

«Эпидемия заметно скорректировала состав сборной Украины. Андрею Шевченко придётся отказаться от ряда футболистов «Шахтёра», которых свалил вирус. В частности, не выйдут на поле основной вратарь сборной и нападающий.

В матче с действующими чемпионами мира, сборной Франции, украинские резервисты оказались несостоятельны (1:7). Что сможет показать полуэкспериментальный состав против четырёхкратных чемпионов мира? Правда, сборная ФРГ хоть и готова выставить основных действующих лиц, тем не менее помним, пока Лёв в Лиге наций не одержал ни одной победы в двух сезонах.

Успех в этом матче поможет манншафт выйти на первое место в группе. Вот теперь есть шанс».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020