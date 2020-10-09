СКА – «Сочи»: прогноз Бориса Миронова на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Сочи».
Ставка: меньше 6 шайб в матче за 1.56.
«Питерский СКА оказался в непростой ситуации, но команда с честью из нее вышла. Играя, фактически полумолодежным составом, армейцы во всех играх сражались и, в целом, этот непростой период провели довольно уверенно. В четырех матчах из пяти они брали очки.
Выиграли в Новосибирске, Хабаровске, забросив в этих двух играх девять (!) шайб. В последнем матче с «Магниткой» в составе армейцев появились многие опытные хоккеисты, которые, правда, по вполне понятным причинам, пока еще далеки от своей оптимальной формы. Тем не менее, с каждой игрой они будут прибавлять. В этом сомнений нет.
Сочинцы, благодаря двум последним победам над динамовцами Риги (дома) и Минска (в гостях) сумели вплотную подобраться к зоне плей-офф. Наверняка они попытаются «зацепить очки» и в Санкт-Петербурге – но они очень уж неудачно играют против армейцев.
Лишь одна победа в десяти последних матчах, причем последний успех в городе на Неве в основное время датирован 2015-м годом. Да, была еще победа в дополнительное время двумя годами позднее. Во всех этих матчах была одна закономерность.
Больше пяти шайб команды на двоих забросили лишь один раз за последние двенадцать матчей», — сказал Миронов.
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