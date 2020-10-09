«Динамо» Мн — «Куньлунь»: ставка Михаила Зислиса на игру КХЛ

Известный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Куньлунь».
Ставка: ТМ 6 за 1.84.
«Минчане угодили в небольшую яму, проиграв два матча — в Риге (3:4 Б) и дома «Сочи» (1:2). После сумасшедшего старта и серии побед в спаде нет ничего страшного, если он внезапно не затянется. Домашняя встреча с главным аутсайдером чемпионата — хорошее подспорье, чтобы набрать два очка.
Однако ситуация усугубляется коронавирусом, свалившим весь тренерский штаб во главе с Крэйгом Вудкрофтом и семерых игроков основного состава. В спешном порядке пришлось поднимать нескольких игроков из местного чемпионата, а также «брать в аренду» Константина Кольцова из «Динамо» (Молодечно), который рулит теперь процессом на скамейке. Во встрече с «Сочи» эти пертурбации сказались на результате.
«Куньлунь» борется с целым комплексом проблем — последствия ковида, травмы, приход новичков, отчисление тех, кто не оправдал надежд. В такой ситуации главный тренер Алексей Ковалёв, сам находившийся на больничном, вынужден придерживаться игровой модели без изысков.
Лучше простота и надёжность. Вряд ли в предстоящем матче стоит ждать града заброшенных шайб», — сказал Зислис.
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