СКА — «Сочи»: прогноз Анатолия Богданова на матч КХЛ 9 октября

Заслуженный тренер СССР, экс-наставник национальной сборной Украины, а также многих клубов КХЛ Анатолий Богданов дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Сочи».



Ставка: меньше 6 шайб в матче за 1.56.



«У питерского СКА во главе с Романом Ротенбергом снова головная боль с определением состава на сегодняшний матч. Правда, теперь уже, в отличие от ситуации двухнедельной давности, со знаком плюс. Введённая в состав в связи с атакой на ряды «армейцев» COVID-19 молодёжь завоевала симпатии болельщиков и специалистов, победив в поездке («Амур» 3:1, «Сибирь» 6:4 и «Барыс» 3:2 Б), добыв пять очков из шести возможных. Но когда из лазарета вернулись 10 игроков основного состава, СКА потерпел поражение дома от магнитогорского «Металлурга» (1:4). Теперь у тренерского штаба нелёгкая задача определить правильный состав на сегодняшний матч.



Хоккеисты из Сочи, неудачно начавшие сезон, в последних двух матчах добились побед над динамовцами Риги (4:2) и Минска (2:1). Эти две победы приблизили клуб к зоне плей-офф. Добиться победы в предстоящем гостевом матче сочинцам будет крайне сложно, но в чемпионате уже были сенсации. Почему бы и сочинцам сейчас не попытаться ещё одну сотворить? Скорее всего, нас ждёт закрытый хоккей с небольшим количеством заброшенных шайб», — сказал Богданов.

СКА — «Сочи». Прогноз: Кемппайнен, Вей, Ткачёв, Антипин и Бурдасов не дождутся подарков «Леопарды» приободрились и идут на серии из двух побед.