Испания — Швейцария: прогноз Никиты Ковальчука на матч Лиги наций УЕФА

Блогер Никита Ковальчук сделал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Испания — Швейцария.
Ставка: победа Испании и тотал меньше 2.5 гола за 3.26, тотал больше 9.5 угловых за 1.95.
«Испания очень интересно занимается испытанием нового состава. Ищут новые сочетания. Понятно, Испании нужно переобуваться и не каждый игрок в этой сборной доказывает свое место в команде.
При этом у Испании есть главное — стиль игры и персонажи, вокруг которых можно строить команду. Наверное, Испания может радоваться, что чемпионат Европы проходит не сейчас и есть время докрутить определенных персонажей. Плюс они ждут, когда форму наберет тот же Асенсио. Это значительно упростило бы задачу.
В этом смысле матч со Швейцарией, командой, которая всегда готова, очень кстати. Германия всегда даст бой. Это набор очень качественных исполнителей, которые тактически грамотно обучены. Это идеальный спарринг-партнер для испанцев с точки зрения сыграть с командой, которая будет упираться. Интересно посмотреть.
Ставил бы не на большое количество голов, а на большое количество угловых. Мои ставки — тотал больше 10 угловых, тотал меньше 2,5 мяча и победа Испании».
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