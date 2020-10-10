Украина — Германия: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги наций в Киеве

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч группового этапа Лиги наций УЕФА Украина — Германия.
Ставка: победа Германии с форой (-1.5) за 1.76, Германия забьёт в каждом тайме за 1.95.
«Интересный и сложный матч. Украина проиграла последние две встречи с крупным счетом. С Испанией играли лучше, но с Францией не получилось. По всей видимости, с Германией Украина полный состав не соберет.
Не очень понятно, будет состав меняться или в распоряжении Андрея Шевченко останутся те же силы, что и в Париже.
Несколько человек покинули расположение сборной Германии после ничьей с Турцией. Думаю, такого состава, такого набора игроков больше не увидим. Германия будет играть в полную силу.
Второе — возможности Украины, которая столько пережила за последнюю неделю с коронавирусными историями. Они сильно ограничены. Не думаю, что футболисты физически и психологически быстро восстановятся после Парижа. Все это будет давить. Зрителей не будет, помощи ждать неоткуда. Мне кажется, Германия выиграет.
Вижу два варианта ставок. Выбирайте. Первый — победа Германии с форой (-1.5) с коэффициентом 1.76. Германия забьет в каждом из таймов с коэффициентом 1.95. Сыграл бы на больший коэффициент, то есть Германия забьет и в первом и во втором таймах».
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