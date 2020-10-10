Украина — Германия: эксперты оценили шансы команды Шевченко в матче Лиги наций

10 октября Украина примет Германию в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА. Начало матча — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».

Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу Германии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех Украины оценён букмекерами коэффициентом 13.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.50.



Букмекеры считают, что матч четвёртой группы лиги А Украина — Германия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06.

Ставки на обе забьют принимают за 2.30, на пенальти — за 3.10, на удаление — за 5.30.