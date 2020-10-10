Испания — Швейцария: когда матч, прямая трансляция, прогнозы и ставки букмекеров
10 октября Испания примет Швейцарию в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА. Начало матча — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех Швейцарии оценён букмекерами коэффициентом 10.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.10.
Букмекеры считают, что матч четвёртой группы лиги А Испания — Швейцария получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Поставить на обе забьют предлагают за 2.00.
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