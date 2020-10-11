Россия – Турция: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций в Москве

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Россия – Турция в рамках группового раунда Лиги Наций.



Ставка: победа России за 2.16.

«Мы прекрасно видели, как выглядел эксперимент с составом. Где-то был и эксперимент со структурой игры в матче со шведами. Я не склонен считать, что наши провалили игру. Первый тайм провели неплохо, но подвела реализация. Во втором тайме шведы провели замены и игру выравняли. В целом надо признать, что Швеция одержала волевую победу.



Рад за Александра Соболева, который забил гол в дебютной игре за национальную команду. Может быть, в следующей игре он снова появится на поле. Матч с Турцией пройдет на другом московском стадионе, на «ВТБ Арене». Здесь, хочешь не хочешь, но, зная требовательность и амбициозность тренера нашей сборной, определённые перемены в составе будут.



Что-то может поменяться и в обороне. Допускаю, что будут изменения и в середине поля. К примеру, Зобнин сыграет с первых минут, а не Газинский. Впереди увидим Дзюбу и Ионова, может быть, и Бакаев сыграет, как в матче с сербами.



Сборная Турции — команда очень нестабильная. Она может не проиграть французам на выезде, может проигрывать трижды по ходу матча с Германией. Турция может уверенно выйти из группы, а может и проиграть упрямым венграм. Недооценивать сборную Турции не стоит, но и переоценивать не нужно. Матч с Германией для турок был нечто большим, чем товарищеская контрольная игра. Это было своего рода дерби. Турки там выкладывались по максимуму.



Если вспомнить матчи сборной России против Турции в прошлой Лиге наций, то там мы выглядели крепче и уверенней. Я думаю, что и сейчас те корректировки, которые внесет Черчесов в состав, могут привести к победе, которая чуть ли не гарантирует нам первое место в группе. Думаю, что и сейчас при немногочисленной поддержке болельщиков в домашнем матче Россия должна побеждать».