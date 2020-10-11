Россия – Турция: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций в Москве

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Россия – Турция в рамках группового раунда Лиги Наций.
Ставка: победа России за 2.16.
«Мы прекрасно видели, как выглядел эксперимент с составом. Где-то был и эксперимент со структурой игры в матче со шведами. Я не склонен считать, что наши провалили игру. Первый тайм провели неплохо, но подвела реализация. Во втором тайме шведы провели замены и игру выравняли. В целом надо признать, что Швеция одержала волевую победу.
Рад за Александра Соболева, который забил гол в дебютной игре за национальную команду. Может быть, в следующей игре он снова появится на поле. Матч с Турцией пройдет на другом московском стадионе, на «ВТБ Арене». Здесь, хочешь не хочешь, но, зная требовательность и амбициозность тренера нашей сборной, определённые перемены в составе будут.
Что-то может поменяться и в обороне. Допускаю, что будут изменения и в середине поля. К примеру, Зобнин сыграет с первых минут, а не Газинский. Впереди увидим Дзюбу и Ионова, может быть, и Бакаев сыграет, как в матче с сербами.
Сборная Турции — команда очень нестабильная. Она может не проиграть французам на выезде, может проигрывать трижды по ходу матча с Германией. Турция может уверенно выйти из группы, а может и проиграть упрямым венграм. Недооценивать сборную Турции не стоит, но и переоценивать не нужно. Матч с Германией для турок был нечто большим, чем товарищеская контрольная игра. Это было своего рода дерби. Турки там выкладывались по максимуму.
Если вспомнить матчи сборной России против Турции в прошлой Лиге наций, то там мы выглядели крепче и уверенней. Я думаю, что и сейчас те корректировки, которые внесет Черчесов в состав, могут привести к победе, которая чуть ли не гарантирует нам первое место в группе. Думаю, что и сейчас при немногочисленной поддержке болельщиков в домашнем матче Россия должна побеждать».
- 11 октября 2020
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:00
-
07:00
- 10 октября 2020
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:28
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:05