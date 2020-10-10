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«Локомотив» — «Динамо»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ

«Локомотив» — «Динамо»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо».

Ставка: ничья за 4.33.

«Подопечные Владимира Крикунова потихоньку сползли на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, а ведь «Йокерит» имеет четыре матча в запасе и в ближайшее время продолжит подниматься. В общем, пора бы уже просыпаться и добавлять. К тому же время на размышление имелось.

Динамовцы не выходили на лёд с 6 октября, то есть имели трое суток на восстановление, разбор ошибок и подготовку. «Локомотив» тем временем дождался лидеров и рванул — шесть очков в четырёх поединках, а также близкое поражение от «Йокерита» (2:3), где немного не хватило в конце.

В четверг подопечные Андрея Скабелки показали характер в Москве, одолев «Спартак» за пределами основного времени (2:1 ОТ). Смотрелись гораздо лучше, однако пропустили в дебюте третьего периода после потери Черепанова в своей зоне. И ничего — продолжили давить, отыгрались (отличный гол Егора Коршкова), выстояли в меньшинстве, дожали в овертайме.

Ярославцы уже четвёртые в конференции. Очков столько же, зато на игру меньше. Букмекеры вполне логично выставляют практически равные коэффициенты. Соперники действительно сопоставимы по общему уровню. У «железнодорожников» свой лёд, у бело-голубых два лишних выходных.

В течение пары лет очные встречи стабильно оставались за «Локомотивом», однако в последнее время наметился перелом. В трёх из четырёх предыдущих случаев сильнее оказалось «Динамо», хотя дело даже в другом. Вот уже семь поединков подряд заканчиваются в основное время, что для примерно равных соперников вполне тянет на аномалию.

То есть можно не мудрить и просто проверить лобовую ничью за прекрасный коэффициент 4.33. Альтернативный вариант — тотал меньше 5 шайбы за 1.94. Эдди Паскуале сходу начал тащить, у бело-голубых проблемы с созиданием, плюс статус битвы прямых конкурентов, что должно добавить осторожности. На наш взгляд, четыре-пять голов кажутся потолком».

«Локомотив» — «Динамо». Прогноз: ловим коэффициент 4.33 с помощью Шипачёва и Коршкова
В Ярославле будет жарко, нас ждёт битва прямых конкурентов.
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