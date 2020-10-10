Испания — Швейцария: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги наций УЕФА

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Испания — Швейцария.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.87.

«Швейцария старается выкладываться в каждом матче, проблем с организацией и обороной тут нет. Однако получается пока что неоднозначно. За два тура было набрано всего одно очко, что соответствует последней строчке в четвёртой группе лиги А. Но надо сказать, что и соперники здесь не подарок.



В первом туре швейцарцы отправились в гости к Украине и проиграли (1:2). Тогда хозяева действительно выглядели предпочтительнее. А во втором туре подопечные Владимира Петковича на своём поле удивили сборную Германии.



Домашняя встреча с немцами завершилась вничью 1:1. Однако любопытно, что хозяева не просто ничуть не уступили гостям. Больше того — они создали даже заметно больше, чем команда Йоахима Лёва. И имели все шансы утащить победу. Не хватило качественного завершения.



Понятно, что сборная Испании на своём поле будет явным фаворитом. Букмекеры дают на её победу скромный коэффициент 1.41. Однако сборная Швейцарии знает, как играть против больших команд, поскольку прекрасно умеет действовать вторым номером.



С результативностью у «красной фурии» проблем нет, только вот швейцарцы наверняка будь караулить ошибки. Стандарты у них хорошие, контратаки — тоже. На наш взгляд, тут интересно выглядит ставка тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.87. Команда Владимира Петковича забивает уже шесть матчей подряд, но у испанцев 26 забитых голов за семь предыдущих домашних матчей».