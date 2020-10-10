Украина — Германия: прогноз и ставка на матч Лиги наций в Киеве

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Украина — Германия.

Ставка: победа Германии и тотал больше 2.5 мяча за 1.81.

«У Андрея Шевченко и сборной Украины большие кадровые проблемы. В октябрьском сборе частично или полностью не смогли принять участие сразу 14 человек. Шесть из них инфицированы COVID-19, у остальных – травмы. По сути выходить приходится вторым составом. Во многом это и стало причиной крупного поражения в товарищеском матче с Францией (1:7). Главному тренеру даже пришлось дозаявлять игроков из молодёжной сборной и легендарного вратаря Александра Шовковского, завершившего футбольную карьеру ещё четыре года назад.



Йоахим Лёв намерен увезти из Киева три очка. В столицу Украины главный тренер сборной Германии везёт 23 футболиста. Среди них и получившие отдых во время первой паузы игроки мюнхенской «Баварии». То есть разница в уровне исполнителей колоссальна.



Букмекеры не верят даже в малейший успех сборной Украины в предстоящем поединке с Германией. В целом, понятно. Идти против линии мы бы не стали, даже плюсовая фора на хозяев выглядит сомнительно. Украинцы, конечно, вызвали ещё одного голкипера, только, на наш взгляд, едва ли это им сильно поможет. Показать конкурентоспособный футбол при отсутствии большинства ведущих игроков практически невозможно.



Интересным вариантом для ставки выглядит П2 + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.81. Свои два-три мяча немцы обязаны забивать, вот только с обороной у них не все так гладко. Несколько хороших моментов отличиться у хозяев точно будут. На гол престижа подопечные Андрея Шевченко могут рассчитывать».