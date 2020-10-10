Бен Ротвелл — Марчин Тыбура: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на бой UFC Бен Ротвелл — Марчин Тыбура.



Ставка: победа Ротвелла по очкам за 3.54.

«Бен — здоровяк, даже в свои 39 дает прикурить молодым соперникам. Мощь в руках у него осталась.



Согласен, пропускает много, но крепко держится на ногах. Уронить его Тыбуре будет практически нереально. Он сам способен отправить в глубокий сон кого угодно и сближать дистанцию, держать Марчина у клетки, не давая ничего сделать.



Ну да, он очень медленный, его можно поймать на этом, но Тыбура в стойке ничего не может почти. Поляк не работает сериями и полагается на один удар, поэтому еще раз говорю, что он этим не выиграет у Ротвелла.



Думаю, бой может даже завершиться решением в пользу Бена, если он сможет избежать возни в партере. Мой прогноз на этот бой — победа Ротвелла решением судей за 3.54».