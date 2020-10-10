Бен Ротвелл — Марчин Тыбура: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на бой UFC Бен Ротвелл — Марчин Тыбура.
Ставка: победа Ротвелла по очкам за 3.54.
«Бен — здоровяк, даже в свои 39 дает прикурить молодым соперникам. Мощь в руках у него осталась.
Согласен, пропускает много, но крепко держится на ногах. Уронить его Тыбуре будет практически нереально. Он сам способен отправить в глубокий сон кого угодно и сближать дистанцию, держать Марчина у клетки, не давая ничего сделать.
Ну да, он очень медленный, его можно поймать на этом, но Тыбура в стойке ничего не может почти. Поляк не работает сериями и полагается на один удар, поэтому еще раз говорю, что он этим не выиграет у Ротвелла.
Думаю, бой может даже завершиться решением в пользу Бена, если он сможет избежать возни в партере. Мой прогноз на этот бой — победа Ротвелла решением судей за 3.54».
- 10 октября 2020
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:28
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:00