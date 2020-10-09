Кубок России по фигурному катанию 2020 в Москве: прогноз и ставки на 2-й этап

С 10 по 13 октября в Москве пройдёт второй этап Кубка России России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание турнира. В прямом эфире соревнования покажет сайт Первого канала.



Кубок России по фигурному катанию. 2-й этап. Москва



10 октября, суббота



13:15. Танцы на льду. Ритм-танец.

14:20. Мужчины. Короткая программа.

15:50. Женщины. Короткая программа.

17:40. Пары. Короткая программа.

18:30. Пары, юниоры. Короткая программа



11 октября, воскресенье



14:30. Танцы на льду. Произвольный танец.

15:45. Мужчины. Произвольная программа.

17:25. Женщины. Произвольная программа.

19:30. Пары. Произвольная программа.

20:15. Пары, юниоры. Произвольная программа.



12 октября, понедельник



13:45. Юноши, короткая программа.

16:20. Девушки, короткая программа.

18:15. Танцы на льду, юниоры. Ритм-танец.



13 октября, вторник



13:00.Юноши. Произвольная программа.

16:00. Девушки. Произвольная программа.

19:00. Танцы на льду, юниоры. Произвольный танец.