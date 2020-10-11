Кубок России по фигурному катанию — 2020 в Москве: на каком канале смотреть, какой прогноз

С 10 по 13 октября в Москве проходит второй этап Кубка России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание турнира. В прямом эфире соревнования покажет сайт Первого канала.



Кубок России по фигурному катанию. 2-й этап. Москва



11 октября, воскресенье



14:30. Танцы на льду. Произвольный танец.

15:45. Мужчины. Произвольная программа.

17:25. Женщины. Произвольная программа.

19:30. Пары. Произвольная программа.

20:15. Пары, юниоры. Произвольная программа.



12 октября, понедельник



13:45. Юноши, короткая программа.

16:20. Девушки, короткая программа.

18:15. Танцы на льду, юниоры. Ритм-танец.



13 октября, вторник



13:00. Юноши. Произвольная программа.

16:00. Девушки. Произвольная программа.

19:00. Танцы на льду, юниоры. Произвольный танец.