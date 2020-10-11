Кубок России по фигурному катанию — 2020 в Москве: на каком канале смотреть, какой прогноз

С 10 по 13 октября в Москве проходит второй этап Кубка России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание турнира. В прямом эфире соревнования покажет сайт Первого канала.
Кубок России по фигурному катанию. 2-й этап. Москва
11 октября, воскресенье
14:30. Танцы на льду. Произвольный танец.
15:45. Мужчины. Произвольная программа.
17:25. Женщины. Произвольная программа.
19:30. Пары. Произвольная программа.
20:15. Пары, юниоры. Произвольная программа.
12 октября, понедельник
13:45. Юноши, короткая программа.
16:20. Девушки, короткая программа.
18:15. Танцы на льду, юниоры. Ритм-танец.
13 октября, вторник
13:00. Юноши. Произвольная программа.
16:00. Девушки. Произвольная программа.
19:00. Танцы на льду, юниоры. Произвольный танец.
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