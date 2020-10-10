«Локомотив» — «Динамо» Москва: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ

Журналист Дарья Миронова дала прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Динамо» Москва.



Ставка: тотал больше 4.5 гола за 1.60.



«Поздравим капитана динамовцев с прибавлением в семье. Человек окрылён, мотивирован за пятерых, а мастерство поддержит. У москвичей небольшой тормоз: в пяти матчах только две победы, в последней встрече, с ЦСКА, — 0 голов.



Месяц назад «Динамо» дома уступило «Локомотиву» со счётом 2:3. С тех пор основные связки динамовцев развязали все оковы и исправно набирают очки, не считая матча с ЦСКА. Поражение в том матче должно стать дополнительным задором. Большинство динамовцев — в топ-5.



Стоит выделить Паскуале, который в двух матчах пропустил лишь одну шайбу, да и в целом смотрится уверенно и надежно. У «Локомотива» хорошие третьи периоды. Чего ожидать?! Сильное начало и нервную развязку. Слишком скромно команды провели предыдущие матчи, надо забивать. Тотал больше 4.5 гола — мои ожидания".